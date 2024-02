O sétimo paredão do BBB 24 está chegando. Em uma quase repetição da última berlinda, Alane, Beatriz, Isabelle, e Juninho disputam o favoritismo do público e um deles será eliminado na terça-feira (6/2).

A votação, a partir de agora, passa a ser para eliminar do programa. Assim, o mais votado deixará a casa mais vigiada do Brasil.

Estão no paredão Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho.

A enquete realizada pelo portal UOL, que conta com mais de 645 mil votos, apontou a eliminação de Juninho com uma pequena margem para Alane.

Na noite desta segunda (5), o motoboy 45,7% dos votos, seguido por Alane (41,66%), Isabelle (10,84%) e Beatriz (1,79%).

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis.

Na parcial divulgada às 18h desta segunda, Juninho também estava sendo eliminado, mas com uma ampla margem em relação aos concorentes. O motoboy computava 73% dos votos para eliminar, contra Alane com 19,45%, Beatriz 4,10% e Isabelle 3,45%.

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado do programa.