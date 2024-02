Kayky Brito lamenta comportamento após acidente: "Eu era de bem com a vida"

Kayky Brito, ator, nesta segunda-feira (5/2), numa rede social, refletiu sobre o seu comportamento perante à vida antes do acidente e atualmente.

‘Eu era de com a vida’

"Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, ‘por que você tá de mal com a vida, a vida é maravilhosa‘, começou ele.

"Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde ando, tem um buraco na minha frente. Então fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa", concluiu.

Em dezembro, o ex-ator global negou boatos de uma suposta briga entre ele e a mulher, Tamara Dalcanale. Os boatos surgiram logo após a recuperação de Kayky Brito.

