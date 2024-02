Com show no Japão, Taylor Swift fará "malabarismo" para ver Super Bowl

Após assumir o namoro com o astro de futebol americano Travis Kelce, a cantora Taylor Swift tem aparecido com frequência nos jogos do atleta e terá que fazer uma grande "operação" para assistir a final da National Football League (NFL), o famigerado Super Bowl, que ocorre nesse domingo (11/2), entre o time de Kelce, o Kansas City Chiefs e o São Francisco 49ers.

Na véspera da partida, Taylor se apresentará em Tóquio (como parte da turnê The Eras, que revisita os dez álbuns de sua carreira), mas a geografia não parece ser empecilho para ela chegar a tempo de assistir o jogo, em Las Vegas, já que a loirinha vai contar com a ajuda do fuso horário do Japão.

A última noite de shows em Tóquio da cantora está prevista para acabar por volta das 23h (horário local), de sábado (10). Como a capital japonesa está 17 horas a frente do horário de Las Vegas, ainda serão 6h da manhã de sábado na cidade americana quando o show da cantora acabar.

A previsão é de que Taylor deixe o Japão por volta de meia-noite de lá (madrugada de sábado para domingo) e embarque em um voo de cerca de 13 horas, desembarcando em Vegas ainda no sábado, às 20h, horário local. Com isso, nada a impediria de acompanhar o jogo de Kelce, que ocorrerá quase 24 horas depois, às 20h do domingo (11).

O receio dos fãs da cantora de que ela não conseguisse chegar a tempo de assistir ao Super Bowl movimentou até a Embaixada do Japão nos Estados Unidos, que emitiu um comunicado oficial garantindo que dá tempo sim de Taylor chegar.

"A embaixada pode confiantemente Dizer agora[brincadeira usada fazendo referência ao álbum Speak now da artista] que se ela [Taylor] sair de Tóquio na noite após o seu show, ela pode confortavelmente chegar em Las Vegas antes do Super Bowl começar".

Namoro recente

Taylor Swift e Travis Kelce apareceram em público juntos pela primeira vez em 24 de setembro de 2023, quando a cantora compareceu a um jogo do Chiefs nas cabines vips, ao lado da mãe do jogador, Donna Kelce. Os rumores de que a cantora apareceria no jogo foram especulados dias antes, quando Travis revelou em entrevista que a tinha convidado para a partida. Desde então, a cantora apareceu em vários jogos e os dois foram flagrados várias vezes juntos.