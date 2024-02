BBB 24: Rodriguinho faz desabafo sobre esquecerem da sua fama: "Eu não gosto"

Rodriguinho tem dividido opiniões, dentro e fora da casa do BBB 24. E, durante uma conversa com MC Bin Laden, o cantor faz um desabafo sobre seus colegas de elenco esquecerem da sua fama dentro do jogo.

No papo, Rodriguinho afirmou que se sente incomodado quando as pessoas esquecem toda a sua trajetória na música.

"Eu e você, a gente faz a mesma coisa que os artistas que vem aqui fazem po! Qual a diferença dos caras que estão ali tocando no palco pra gente? Não tem nenhuma! Você vai chegar lá pro Thiaguinho e mandar ele limpar a cozinha? Não vai", disse.

E continuou: "A gente faz a mesma coisa. E eu não gosto que às vezes esqueçam isso. Eu vejo que esquecem o tempo todo, o pessoal esquece disso aqui dentro. E eu não gosto que esqueçam", pontuou.

VEJA: Rodriguinho disse que não há diferente entre ele e os artistas que vão cantar no #BBB24, porém, os outros participantes não veem isso:

"Você vai chegar pro Thiaguinho e pedir pra ele limpar uma cozinha?"

pic.twitter.com/X5Jn3Qdx7Y February 7, 2024

