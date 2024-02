Bar Na Venda convida Funqquestra para abertura de carnaval

Neste sábado (10/2), o bar da Na Venda da 411 Sul recebe a Funqquestra. A famosa orquestra dee funk, samba e groove vai se apresentar na abertura do Carnavenda e no repertório o melhor do funk, jazz, pop e música popular brasileira.

Fundada em 2012 pelo baterista Bruno Gafanhoto, o grupo une o clássico das orquestras com a diversão de ritmos como samba e funk. A banda tocou em importantes palcos pelo Brasil, fez turnê nos Estados Unidos e Colômbia, tocou em rádios na Alemanha e dividiu o palco com ícones da música como Sandra de Sá, Carlos Malta, Nicolas Krassik, Maro (Portugal) e Dani Black.

A Carnavenda ainda terá muita música eletrônica com o Dj Marcelo Luiz, que tocará na abertura do evento e nos intervalos da apresentação Funqquetra. Ingressos a venda a partir de R$ 40 pela plataforma online Sympla.

Carnavenda 2024 recebe Funqquestra



Sábado (10/2) a partir das 16h, no bar da Na Venda da 411 Sul - Asa Sul. Ingressos a venda a partir de R$ 40 pela plataforma online Sympla.