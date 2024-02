BBB 24: Lucas Buda vence prova de resistência e é o novo líder

Lucas Henrique é o novo líder do BBB 24! O brother venceu a prova de resistência que durou aproximadamente 10 horas e terá a liderança até o resto da semana. A prova era do Mercado Livre e consistia em agilidade e resistência.

A prova começou na quinta-feira (8/2). Na dinâmica, cada jogador se posicionou diante de uma casinha do seu número correspondente ao colete e segurou um totem em formato de mão. Quando tocava um sinal, os brothers deveriam fazer um circuito em determinado tempo. Se falhassem no circuito, passassem do tempo ou soltassem o totem em formato de mão, seriam eliminados. Lucas foi o último a deixar a prova e ganhou a liderança.

No reta final da prova, a disputa ficou entre Lucas e Beatriz. A ordem de saída ficou: Bin Laden, Yasmin, Rodriguinho, Leidy, Isabelle, Davi, Wanessa, Michel, Pitel, Fernanda, Marcus, Matteus, Raquele, Deniziane, Alane e por último a paulista do Brás.

Lucas escolherá quem integrará o Vip e os participantes que estarão na sua mira para o Paredão no programa ao vivo, na TV Globo.