Léo Pereira e Karoline Lima revelam como se conheceram

O clima de romance está no ar! Desde que Léo Pereira e Karoline Lima, assumiram o namoro na madrugada da última segunda-feira (5), o novo casal não tem se desgrudado mais. Os fãs de "Karolino", no entanto, estavam na curiosidade para descobrir como os dois realmente se conheceram.

Aproveitando o engajamento, Karoline abriu uma caixinha de perguntas para os fãs e a primeira a ser respondida foi: "Como você e Karolino se conheceram?". Contudo, a palavra ficou para o zagueiro do Flamengo: "Foi pelo Instagram [...] eu vi que você me seguia lá, ai eu fui lá e dei uma moral pra ela. Mentira, eu fui lá e chamei ela", brincou Léo Pereira.

A influenciadora, por sua vez, afirma que não se lembra de seguir ele. "Ele como não é bobo, nem nada, me mandou um direct. Depois a gente se viu no "Garota Vip" pela primeira vez e desde o evento estamos aí grudados".

Karoline Lima também contou que começaram a conversar em novembro: "A gente começou a conversar em novembro. Ficamos a primeira vez em Dezembro. Mas sério mesmo, foi final de Dezembro", revelou a loira.

E como Léo Pereira mora no Rio de Janeiro, seguidores também questionaram se existe a possibilidade da influenciadora se mudar para a cidade carioca. Contudo, a resposta foi dada pelo jogador que gravou um vídeo afirmando que "sim".

Vale lembrar que, desde janeiro deste ano, Léo Pereira e Karoline Lima estavam demonstrando nas redes sociais que estavam juntos. As interações nos stories e comentários eram constantes, no entanto, o pedido de namoro só saiu no último final de semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)