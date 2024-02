BBB 24: Tadeu Schmidt debocha de Wanessa Camargo

A produção do "BBB 24" foi acusada esta quinta-feira (8) de estar acobertando Wanessa Camargo nas edições. No entanto, após a repercussão, a direção do reality preparou um "VT" mostrando algumas falas polêmicas da cantora. E quem não se conteve e acabou demonstrando incômodo, foi o apresentador Tadeu Schmidt.

Logo no início do programa, ao vivo, desta quinta-feira (8), o comunicador chamou um compilado de cortes feitos pela edição mostrando os comentários de Wanessa Camargo. Já que apesar das conversas com Davi Brito, a cantora permanece criticando o brother para outros participantes e tentando colocar a casa contra ele.

"Bora dá uma situada no que está rolando? Wanessa continua cismada com Davi [olha que novidade]", iniciou Tadeu Schmidt. Entretanto, os internautas não perderam tempo e comentaram sobre a fala do apresentador. "Nem o apresentador suporta mais", escreveu uma seguidora. Outra telespectadora também comentou: "Imagina ele que tem que realmente ver isso 24h ! Eu tô vendo a hora dele falar no ao vivo pra ela mudar o disco".

Alguns fãs do reality, afirmam que eles pouparam muitas falas da artista: "Que pano é esse que a direção do BBB está passando pra Wanessa?", questionou. Uma seguidora também comentou sobre os cortes: "A Globo passando pano pra Wanessa, cortou várias coisas sérias que ela falou".

Wanessa Camargo tenta colocar Isabelle contra Davi

Nesta quarta-feira (7), Wanessa Camargo, chamou Isabelle Cunhã para conversar na casa do "BBB 24" sobre Davi Brito, um dos principais aliados da amazonense. No bate-papo, a cantora tentou inflamar a sister contra o baiano e afirmou que ela não deveria "jogar" com o motorista de aplicativo.

Durante a conversa, a artista afirmou que Davi não joga com a amazonense: "Para mim, aqui dentro como nós estamos vivendo um jogo, se uma pessoa é minha aliada, dessa forma que vocês são, eu acho muito muito estranho. Eu estar com uma pessoa que é minha aliada, que a gente parece que troca junto, mas na hora que precisa mesmo, não conta junto!

