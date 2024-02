Série documental sobre o assassinato de MC Daleste estreia neste mês

A série documental MC Daleste — Mataram o Pobre Loco, que se aprofunda na vida, carreira e investigação do assassinato do funkeiro paulistano, estreia em 23 de fevereiro, no Globoplay. Com direção de Guilherme Belarmino e Eliane Scardovelli, o roteiro é assinado por Eliane em parceria com Caio Cavechini.

O documentário contará com quatro episódios que se debruçam sobre a vida, obra e trágica morte de Daleste, nascido e criado no bairro Penha de França, na Zona Leste da capital paulista. Assassinado quando estava em um dos melhores momentos da carreira, MC Daleste deixou uma legião de fãs inconsoláveis com a partida tão repentina e, até hoje, é inspiração para muitos que sonham em construir uma carreira no funk. A série, organizada pela equipe de jornalismo da Globo, traz à tona detalhes das investigações, além de depoimentos de familiares que cobram justiça na resolução do caso. O irmão do MC, Rodrigo Pedreira Sena Pellegrini é, inclusive, um dos entrevistados.

Daniel Pedreira Sena Pellegrini, mais conhecido como MC Daleste, foi um cantor e compositor de funk. Considerado como um dos precursores da nova geração de MCs, influenciou artistas como Gloria Groove e MC Hariel. Daleste foi baleado por dois disparos em Campinas (SP) em julho de 2013, quando se apresentava em um show na periferia da cidade. Até hoje, o crime não foi solucionado.