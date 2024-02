Fortnite: "Tartarugas ninjas" chegam ao jogo no início de mini-temporada

Fortnite terá uma novidade nesta sexta-feira (9), no início da mini-temporada. O evento “Cowabunga”, em parceria com a famosa franquia das Tartarugas Ninjas, disponibiliza missões durante o Battle Royale e, completando as missões - que serão divididas em seis fases, cada uma baseada em um objetivo das Tartarugas -, os jogadores ganharão Gosma (Ou Ooze em inglês) e poderão desbloquear recompensas no jogo, no Cowabunga Pass Gratuito e também no Premium.

O passe conta com vários itens relacionados ao irmãos de casco. (foto: Reprodução/Epic Games)

Além de viajar pelo esgoto da ilha com as armas dos irmãos, é possível adquirir os trajes de personagens da franquia Tartarugas Ninjas: Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo, April O’Neil e também do Mestre Splinter. Outros itens, como as Katanas de Leonardo, o Sai do Raphael, o Nunchaku de Michelangelo e o Bastão do Donatello, poderão ser adquiridos e usados para completar as missões e desbloquear recompensas. Todos os seis trajes poderão ser usados nas versões Fortnite e LEGO.

Fortnite se tornou um fenômeno global, já fazendo parceria com marcas e artistas gigantes como Marvel, John Wick, Futurama, Attack on Titan, Post Malone, Eminem e dezenas de outros. O jogo se expandiu desde os primeiros dias do Battle Royal e começou a incluir experiências de consertos e novos modos, como corrida e a construção de LEGO. O evento vai até 27 de fevereiro, às 11h. Para mais informações, confira o Blog Fortnite.

Fortnite está disponível para PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android e iOS.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer