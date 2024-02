Dado Dolabella diz que está triste por Wanessa estar fumando no BBB 24

Dado Dolabella fez um desabafo nas redes sociais sobre a situação de Wanessa Camargo no Big Brother Brasil 24. O ator expressou sua tristeza ao ver a cantora voltar a fumar cigarros no confinamento, algo que surpreendeu muitos espectadores que não esperavam vê-la como tabagista.

Em suas postagens, Dado revelou que Wanessa havia conseguido parar de fumar cigarros convencionais há alguns anos, substituindo-os pelo uso do vape, uma alternativa considerada menos prejudicial à saúde. No entanto, ele destacou que a cantora também buscava eliminar esse hábito, demonstrando um esforço para se livrar completamente do vício do tabaco.

O ator fez uma reflexão sobre a dificuldade em escolher entre o cigarro convencional e o eletrônico, levantando o ponto de que o vape pode até ser mais prejudicial devido à maior quantidade de nicotina que pode ser ingerida. Ele enfatizou que a dependência química gerada pela nicotina torna a luta para parar de fumar ainda mais desafiadora.

Além disso, Dado Dolabella apontou o estresse do confinamento como um fator que pode intensificar a vontade de fumar, destacando a importância de compreender os desafios enfrentados pelos participantes do reality. Ele compartilhou sua própria experiência de superação de vícios, destacando que, assim como ele, acredita na evolução das pessoas e na possibilidade de mudança.