BBB24: Michel é novo anjo e escolhe Matteus e Deniziane para castigo do monstro

Michel venceu a Prova do Anjo deste sábado (10/2) e está imune na formação de paredão que ocorre no domingo (11/2). O anjo também deve imunizar outra pessoa. O brother escolheu o casal Matteus e Deniziane para o castigo do monstro. Eles perdem 300 estalecas cada e devem cumprir a dinâmica "Monstro As Serpentes". Nesta semana, o paredão será triplo e com votação aberta.

Apenas seis brothers foram sorteados para participar. Beatriz, Fernanda, Yasmin, Raquele, Michel e MC Bin Laden disputaram o colar da imunidade.

No desafio iFood, os participantes tinham que percorrer um labirinto e encontrar os seis produtos de uma lista de compras que aparecia na tela. Ganhava quem tivesse mais acertos. Em caso de empate, ganhava quem completasse a prova em menos tempo.

BBB 24 muda horário de exibição durante o carnaval; confira

Na formação que ocorre no domingo, o líder Lucas Henrique terá uma decisão importante. Além de indicar um para o paredão, o brother terá que salvar uma pessoa entre os quatro mais votados da casa. Os outros três vão disputar a prova bate e volta e um deles pode se salvar de enfrentar a eliminação. O paredão será triplo, com a indicação do líder e dois brothers votados pela casa.