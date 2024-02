Concerto homenageará filósofo Jean Obry, no Santuário Dom Bosco

Em homenagem ao idealizador da Fundação Brasil Meu Amor (FBMA), o escritor e filósofo Jean Obry, o Santuário Dom Bosco, na Asa Sul, vai receber um concerto nesta segunda-feira (12/2), às 19h30.

O espetáculo é um resgate das Vésperas, uma das festas mais importantes da catolicidade. O conjunto Elyma, que irá se apresentar nesta segunda, gravou pela primeira vez em 1992 — ocasião do 500º aniversário da descoberta da América. Portanto, há 32 anos, o interesse pela música barroca latino-americana não parou de crescer.

Já o conjunto Louis Berger dedicou-se a restaurar a música das Missões a partir de cópias dos instrumentos originais preservados, na mesma madeira utilizada pelos indígenas há 200 anos. Desde então, os dois grupos reúnem-se para oferecer estas Vésperas.

Música

A música foi composta em sua maior parte por Domenico Zipoli (1688-1726), compositor italiano que abandonou sua promissora carreira em Roma para abraçar a Companhia de Jesus e viajar para a América, onde, para ser ordenado sacerdote, estudou no Colégio Máximo erigido pelos Jesuítas, em Córdova, na Argentina.

A música composta por Zipoli transcende como nenhuma outra até mesmo depois da sua morte e da expulsão dos jesuítas em 1767, permanecendo até hoje na tradição oral de San Ignacio de Moxos (Bolívia). Dos 30 povoados que compunham a Província do Paraguai, sete estavam no atual território brasileiro.

As guerras pela independência americana terminaram com as reduções guaranis da Argentina e do Paraguai. Devido ao seu isolamento natural, de difícil acesso, nas missões bolivianas de Chiquitos (Santa Ana e San Rafael) e Moxos, que não faziam parte das 30 localidades, foram encontradas as únicas partituras e os poucos instrumentos que se conservam.