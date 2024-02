O sábado (10/2) de carnaval teve 37 ocorrências de furto, sendo a maioria de celular, com 30 casos. Os crimes foram contabilizados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) no começo da tarde deste domingo (11/2). Ao todo, foram registradas 43 ocorrências até as 8h deste domingo (1/2).

Também foram registrados dois casos de lesão corporal, em Taguatinga e na área central de Brasília, mas sem gravidade. As festividades de sábado terminaram sem ocorrências de crimes violentos letais intencionais, de apreensões de armas de fogo, de crimes contra violência sexual (importunação, assédio ou estupro) ou de desaparecimento de pessoas.

Foi registrado um roubo a transeunte e outro crime de embriaguez ao volante. Além das equipes de plantão das delegacias, a Polícia Civil do DF atua por meio de uma delegacia móvel e dos postos de identificação e criminalística, na Cidade da Segurança Pública, localizada no Estacionamento Norte da Torre de TV, em frente ao Setor Hoteleiro Norte (SHN). Lá, as forças de segurança e outros órgãos de governo local atuam de forma integrada.

A Polícia Militar (PMDF) garantiu a sensação de segurança aos foliões com rondas a pé, abordagens e linhas de revista para evitar a entrada de materiais perfurocortantes e entorpecentes.

Videomonitoramento

O Programa de Videomonitoramento Urbano (PVU) da SSP para este carnaval tem câmeras instaladas por todo o DF, acompanhadas a partir da coordenação do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Os eventos contaram com o reforço dos equipamentos instalados nas viaturas móveis da PMDF e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), além de drones, empregados em áreas de difícil acesso.

O monitoramento é feito de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 30 órgãos, assim como instituições e agências do governo local e federal.

Campanhas educativas

A SSP aposta que o sucesso das ações da segurança pública no Carnaval do DF está relacionado às ações preventivas. Um exemplo dessas ações é a campanha de identificação de crianças da PMDF para evitar o desaparecimento dos pequenos foliões. Além das carteirinhas de identificação, disponíveis no site da corporação, são também distribuídas pulseirinhas de identificação nos postos montados nos blocos com público infantil.

O GDF tem chamado a atenção sobre a importância do respeito à diversidade, ao combate à violência de gênero, à prevenção criminal e aos cuidados no trânsito. Cards e vídeos tem movimentado as redes sociais e os blocos carnavalescos, priorizando o enfrentamento à violência contra as mulheres. Há uma série de dicas e orientações para os dias de folia, que estão sendo reproduzidas pelos órgãos que compõem a segurança pública do DF.

Com informações da SSP-DF