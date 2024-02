Daniela Mercury sobre vídeo polêmico: ‘Mulher sempre é chamada de louca’

Daniela Mercury, cantora, comentou em um post numa rede social, sobre o vídeo polêmico em que ele manda um folião à merda e se "lascar", no último sábado (10/2), em pleno circuito Barra-Ondina.

‘Mulher sempre é chamada de louca’

"Mulher sempre é chamada de louca quando é livre. Desde o tempo que queimavam as bruxas. Ontem, saí de Rainha Maluca e, como sempre, passei o circuito todo recebendo ordem, principalmente de homens que julgam poder decidir o que eu canto e o que eu falo. Não podem", desabafou.

No vídeo, a Rainha do Axé aparece com suas bailarinas, completamente irritada, após um folião mandar ela calar a boca.

"Vá à merda, vá se lascar, vá procurar o que fazer p****. Enchendo meu saco. Dizendo o que eu falo ou deixa eu falar", disse na ocasião. O vídeo viralizou e cantora não deixou barato.

Ainda no Carnaval, Daniela Mercury enfrentou um apagão no último sábado (10), justamente na saída do seu bloco na Barra. Uma serpentina foi lançada nas fiações do circuito.

