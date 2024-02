Renascer: Saiba qual filho de José Inocêncio morre na novela

Escrito por Bruno Luperi, o remake de Renascer, obra de Benedito Ruy Barbosa, contará com uma morte impactante na segunda fase da história. Na ocasião, um dos filhos do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira), será assassinado.

Na história, o produtor de cacau tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e o caçula, João Pedro (Juan Paiva). O fazendeiro, no entanto, não tem uma boa relação com o filho mais novo, já que seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos) morreu durante o parto do menino.

Qual filho de José Inocêncio morre em Renascer?

E não é apenas Maria Santa que morre em Renascer. Na história original, um dos filhos de José Inocêncio também acaba falecendo no decorrer da trama. Na ocasião, quem morre é José Venâncio.

Na versão de 1993, o autor antecipou a saída do rapaz da novela por conta do intérprete, Taumaturgo Ferreira, que se envolveu em brigas nos bastidores. A solução encontrada por Benedito Ruy Barbosa, foi ‘matar’ o personagem.

Na trama original, José Venâncio foi morto em uma tocaia feita para o seu pai, José Inocêncio – que naquela época, foi interpretado por Antônio Fagundes. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, a história se repetirá no remake. Rodrigo Simas, inclusive, já teria sido avisado de que não ficará até o fim da novela, que terá 197 capítulos e terminará em 6 de setembro.

O post José Augusto, José Bento, José Venâncio ou João Pedro? Saiba qual filho de José Inocêncio morre em Renascer foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.