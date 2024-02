Tinta amarela volta a ser debate no mundo dos jogos; entenda

Depois de um State of Play promovido pela Sony na última quarta-feira (7/2), para se aprofundar em como será o novo Final Fantasy VII: Rebirth, o jogo recebeu uma demonstração, lançada para os ansiosos pelo retorno do RPG da Square Enix. Com a amostra do game, uma discussão voltou à tona no mundo dos games, a tinta amarela.



Usada para destacar pontos escaláveis, caixas destrutíveis ou objetos que de alguma forma o personagem principal possa interagir, a tinta amarela marca algum ponto do cenário e é usada como mecânica visual para auxiliar alguns jogadores que podem deixar passar tanto pontos de progressão, quanto lugares opcionais. E a tinta amarela parece incomodar profundamente alguns jogadores, que tem se manifestado irritados nas redes sociais.



Opinion of the "yellow" paint in videogames... grow a fucking brain, it's not that hard to follow a path pic.twitter.com/lqmYDTTr7p — (@SDTfrequency) February 11, 2024

“Opinião sobre o vírus da tinta amarela nos videogames… cresçam um cérebro P@&$a, não é tão difícil seguir um caminho”, disse um usuário.

A polêmica surgiu no remake de Resident Evil 4, que passou a destacar alguns pontos importantes com essa tinta, e, segundo manifestações da época, esse tipo de design quebrava a imersão do jogador.



O assunto voltou à tona por causa do post do chefe da New Blood, Dave Oshry que publicou em seu X (Antigo Twitter):



THE YELLOW PAINT VIRUS HAS INFECTED FF7 pic.twitter.com/calN0dqHf4 — The Oshborn (@DaveOshry) February 8, 2024



“O VÍRUS DA TINTA AMARELA INFECTOU FINAL FANTASY 7”, declarou Dave.



Alguns jogadores começaram a brincar com o tema acusando o “vírus da tinta amarela” de ter infectado outros jogos e até a vida real.



THE YELLOW PAINT VIRUS HAS INFECTED THE STANLEY PARABLE pic.twitter.com/z8YPVU46mQ — Getlucky (@Getlucky12341) February 11, 2024

“O VÍRUS DA TINTA AMARELA INFECTOU STANLEY PARABLE”, brincou um.



THE YELLOW PAINT VIRUS HAS INFECTED REAL LIFE pic.twitter.com/sFfVLpDBzs February 10, 2024

“O VÍRUS DA TINTA AMARELA INFECTOU A VIDA REAL”, extrapolou outro.



THE YELLOW PAINT VIRUS HAS INFECTED SUPER MARIO 64 pic.twitter.com/nsbQiMj821 — golden freddy (@sewerslurt) February 11, 2024

“O VÍRUS DA TINTA AMARELA INFECTOU MARIO 64”, disse outro.



Alguns jogadores disseram ser interessante a tinta amarela se tornar uma ferramenta com um modo que possa ligar e desligar, assim como legendas ou modo daltônico. Mas não parece que a tinta amarela vai sumir do mundo dos games, já que mais jogos vêm incorporando esse método de indicação de caminho.



Final Fantasy VII: Rebirth chega em 29 de fevereiro exclusivamente para o PlayStation 5.