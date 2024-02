"É uma gripe oportunista", diz Preta Gil após passar mal e cancelar show

Preta Gil atualizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 14, explicando sobre o seu estado de saúde e sobre o motivo pelo qual não teria conseguido se apresentar em show que realizaria na terça-feira (13). A cantora optou por seguir ordens médicas após ter se sentido mal, mas tranquilizou seus fãs em uma postagem nos stories do Instagram: "É uma 'gripe oportunista'".

"Tive uma baixa de imunidade e uma 'gripe oportunista'", disse a cantora, que continuou: "Na segunda-feira me senti mal, tive uns calafrios no camarote."

Ela conta que foi consultada por um infectologista, realizou exames e avisou que está melhor. Preta ainda brinca que apelidou a gripe de "Macetando, Nego Doce e Perna Bamba", que segundo ela são as músicas desse carnaval. A cantora contou também que sofreu uma lesão no olho, ocorrida enquanto retirava uma "pedrinha de maquiagem" e alertou seus seguidores: "Tem que tomar cuidado".

Preta diz que não ficava gripada há mais de um ano: "Durante todo o ano em que eu me tratei do câncer, eu não fiquei gripada em nenhum momento. Agora foi meio que inevitável, acontece", finaliza ela. A cantora encerrou o tratamento de câncer de intestino, descoberto em janeiro de 2023, no fim do mesmo ano.