Oprah Winfrey voltará ao Brasil após 12 anos para participar de evento

A apresentadora norte-americana Oprah Winfrey desembarcará no Brasil em abril deste ano como estrela do evento Legends in Town, que contará com personalidades do mundo dos negócios, política, entretenimento e esporte.

Em publicação nas redes sociais, o evento revela que Oprah será a principal palestrante da atração, marcada para 10 de abril no WTC, em São Paulo.

Oprah foi a única pessoa confirmada no evento até o momento e a expectativa é de que ela fale sobre seus trabalhos como atriz, apresentadora, empresária e escritora.

Vale lembrar que a última vez que a apresentadora veio ao Brasil foi em 2012, quando entrevistou João de Deus, à época um renomado médium — hoje condenado por crimes sexuais.