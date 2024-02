A trilha sonora original do filme biográfico Bob Marley: One Love já está disponível nas plataformas digitais e vem com canções retiradas de vários álbuns que levaram Marley à fama, como Exodus (1977), Catch a fire (1973), Burning (1973) e Rastaman vibration (1976). Várias das músicas são destaque do disco Legend (1984), reconhecido como o álbum de reggae mais vendido de todos os tempos. Ele passou mais de 800 semanas na parada de álbuns Billboard 200 e, recentemente, ultrapassou as vendas de 18 milhões de cópias nos Estados Unidos.



Produzido pela Paramount em parceria com a família de Marley, Bob Marley: One Love explora a vida e o legado do cantor e compositor. A cinebiografia também abrange a tentativa de assassinato em dezembro de 1976 em sua casa (em meio a um período de intensa violência política na Jamaica), que deixou Marley e a esposa feridos, a impressionante aparição no concerto Smile Jamaica, dois dias após o ataque, o período que passou na Inglaterra, onde gravou Exodus, e seu dramático retorno aos palcos jamaicanos no festival One Love Peace Concert, em abril de 1978.



O projeto apresentado no drama biográfico está disponível agora como lançamento mundial em todas as plataformas digitais. "A música de Bob está repleta de consciência e mensagens de união e amor. Suas palavras e como ele viveu sua vida sempre inspiraram as pessoas a serem melhores. Estamos orgulhosos de compartilhar a história de meu pai com este filme e continuar a espalhar suas mensagens com sua música", reflete Ziggy Marley, filho de Bob.