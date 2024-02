Justin Bieber recusou convite para se apresentar no Super Bowl com Usher

Justin Bieber poderia ter subido ao palco do Super Bowl para se apresentar ao lado de Usher no último domingo (11/2), pelo menos é o que disse o rapper Lil'Jon ao portal TMZ. O cantor canadense, contudo, teria recusado o convite.

"Queríamos colocar Justin no show, então tivemos a ideia de fazer uma versão do show com Justin nele", disse o rapper que também fez parte do show de Usher no evento.

"Mas acho que o Justin simplesmente não estava pronto para ter muitos ensaios, muita responsabilidade, muito tempo e muitos olhares. Não sei se ele estava pronto para fazer tudo isso, sabe?", completou.

Apesar de não ter cantado ao lado de Usher, Justin esteve presente no jogo ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, sua amiga Kendall Jenner e outras celebridades.



Bieber também publicou uma foto nas redes sociais, homenageando o artista. "Te amo, meu irmão. Ninguém pode cantar e dançar como você. Te amo do fundo do meu coração", escreveu Bieber.

A dupla também tem uma música juntos, chamada Somebody to love. O som foi lançado em 2010, ainda no início da carreira de Justin.