Planaltina recebe show gratuito de maracatu neste domingo (18/2)

Como forma de trazer o carnaval pernambucano para o DF, o Complexo Cultural de Planaltina recebe o evento Tumaraca Maracatu de Rua. A partir das 13h, a programação do espaço passa por rodas de conversa, oficinas de toque e confecção do instrumento percussivo agbê e de cantigas populares, além da apresentação do grupo de afoxé Omó Ayó e show do Tambores do Amanhecer. A entrada é gratuita e permitida para todas as idades.

Considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil desde 2014, maracatu nação ou maracatu de baque virado é uma espécie de maracatu. Esse ritmo musical, dança e ritual religioso surgiu em Pernambuco e é uma manifestação artística da cultura popular e carnavalesca da região de Recife. Resultado de um conjunto musical percussivo que acompanha um cortejo real, as apresentações são repletas de simbologias e marcadas pela riqueza de significados, mas sobretudo, de estética e musicalidade.

O maracatu nasceu na coroação de reis e rainhas do Congo e passou por mudanças ao longo do século 20, mas sem perder a essência. Se uniu à cultura portuguesa e indígena presente no Brasil e leva cor, brilho e tradição por onde passa. Em 2018, a Câmara dos Deputados decretou o 1º de agosto como Dia Nacional do Maracatu, sendo uma expressão cultural de resistência do povo negro.

Serviço

Tumaraca Maracatu de Rua

Domingo (18/2), show do Tambores do Amanhecer no Complexo Cultural de Planaltina, a partir das 13h. Entrada franca e livre para todos os públicos.