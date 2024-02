Madonna cai no palco durante show e ri de si mesma; assista ao vídeo

Uma performance de Madonna durante show da Celebration Tour no sábado, 17, em Seattle, nos Estados Unidos, não saiu como o esperado. Enquanto cantava o clássico Open Your Heart, do álbum True Blue (1986), a cantora, que estava sendo puxada em uma cadeira por seu bailarino, acabou caindo no palco. O bailarino perdeu o equilíbrio, fazendo com que ele, a cantora e a cadeira despencassem. Apesar do susto, ela não se machucou - e ainda deu risada da situação.

Assista ao momento :

Madonna cai no palco da #CelebrationTour e ri de si mesma enquanto performa o clássico "Open Your Heart". pic.twitter.com/pRL32yLT2a — BCharts (@bchartsnet) February 19, 2024

A Celebration Tour teve início em outubro de 2023, e comemora as quatro décadas de sucesso da rainha do pop, com direito a hits de todas as suas "eras". Em janeiro, o produtor William Orbit, que trabalhou com a cantora no álbum Ray Of Light (1998), acabou relevando que a cantora viria ao Brasil com a turnê. Porém, não houve confirmação da notícia por parte da equipe de Madonna.