Carmo Dalla Vecchia revela que coleciona nudes que recebe dos fãs na web

Carmo Dalla Vecchia deixou os seguidores curiosos ao ter interagido na madrugada desta segunda-feira (19), em suas redes sociais, e comentou sobre assuntos voltados à vida íntima.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, o ator foi questionado se costuma receber muitos nudes. "Eu nunca peço nude pra ninguém, afinal sou um homem casado mas, às vezes, as pessoas mandam", disse ele, que é casado com o autor João Emanuel Carneiro.

"Agora vou confessar pra vocês que eu tenho uma coleção de fotos que as pessoas mandam que eu peço pra escrever meu nome na rol*, geralmente acompanhado de um coração depois, que eu coleciono", respondeu Carmo Dalla Vecchia. Bem-humorado, o ator ainda revelou que pretende investir nos conteúdos íntimos de uma forma inusitada.

"Estou pensando em, inclusive, em fazer um livro disso. Acho que ficaria bonito. Se você está pensando em me mandar um nude, já manda com o nome escrito. Saiba que vou guardar essa foto. Você nunca será identificado, mas vou guardar com mto carinho. E quem conseguir escrever ‘Carmo Dalla Vecchia na r***, casa comigo", brincou ele.

