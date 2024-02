Ambientada no Ceará e com elenco local, 'Se avexe não' estreia em março na EBC

Muito humor, criatividade e união familiar para driblar a crise financeira. É com esse mote que a série Se avexe não, estreia em 6 de março na TV Brasil (EBC). Com produção da Orla Filmes, a trama de comédia mostrará, ao longo de 10 episódios semanais (sempre às quartas-feiras, às 21h), os integrantes da família Nobre se aventurando nas mais variadas atividades profissionais a fim de driblar os problemas econômicos que os obriga a voltar a viver sob o mesmo teto, gerando divertidas confusões.

Tudo começa quando Selma (Juliana Maia) se vê obrigada a acolher sua família em sua casa depois que cada um dos integrantes passa a ter grandes problemas financeiros. São eles: Divina (Fabíola Liper) sua mãe, que acabou perdendo a casa em um golpe, e seu irmão Valdisney (Rafael Martins), um evangélico em crise existencial que deixa uma enorme dívida de aluguel e leva junto seus filhos Silvanya (Bruna Pessoa), uma estudante de filosofia, e Enzo (Lucas Cavalcante), uma jovem aspirante a influencer.

No meio de tudo isso, Selma ainda precisa lidar com sua nova namorada, com a sua necessidade de aprender inglês para não perder o emprego e com as suas atividades como atendente de uma pousada que recebe hóspedes pra lá de peculiares.

“Temos certeza de que muita gente se identificará com esse perrengue financeiro. A família Nobre tenta dar a volta por cima, de maneiras muito criativas e inusitadas, evocando sempre o talento do brasileiro para a gambiarra”, diz Luciana Vieira, uma das criadoras, roteiristas e diretoras do projeto.

“Se avexe não” é totalmente ambientada e gravada em Fortaleza e conta com 100% de elenco local. Inclusive, o lançamento ocorrerá em 27 de fevereiro, com uma exibição popular no famoso Cinema São Luiz, na capital cearense.

“Fazer uma série que terá uma estreia nacional com um corpo técnico e artístico majoritariamente nordestino é, para nós, um gesto político importante: fomos capazes de criar um produto carismático e acessível para um grande público com a força que temos "dentro de casa", festeja Luciana.