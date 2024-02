YR Yasmin Rajab

Certame oferta 100 vagas para a carreira de analista - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Hoje é o último dia para se inscrever no concurso público do Banco Central do Brasil. Os interessados podem se candidatar até às 18h desta terça-feira (20/2), por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 150.

O certame oferta 100 oportunidades imediatas para a carreira de analista. Do quantitativo, 50 são para a especialidade de economia e finanças e 50 para a área de tecnologia da informação. O certame permitirá ainda um total de 300 aprovados, sendo 150 vagas para cada carreira ofertada.



Os participantes serão avaliados por meio das etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.



A segunda etapa do certame consiste no programa de capacitação (Procap), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Todas as fases da primeira etapa, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizados nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 20.924,80, para uma carga horária de 40 horas semanais.