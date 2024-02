Prefeitura no RJ abre 1,3 mil vagas do nível fundamental ao superior

YR Yasmin Rajab

Prefeitura no RJ abre 1,3 mil vagas para todos os níveis de escolaridade - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, lançou edital de concurso público ofertando 1.309 vagas para todos os níveis de escolaridade, sendo 344 vagas de ensino fundamental completo, 479 para ensino médio completo, 90 para ensino médio técnico completo e 396 para ensino superior completo.

O edital contempla diversas carreiras, que incluem: recepcionista, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, auxiliar veterinário, mecânico, motorista, operador de máquinas, cuidador social, secretário escolar, técnico de informática, técnico em enfermagem, professor, arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, engenheiro, médicos em diversas especialidades, entre outras.

Os salários iniciais variam de acordo com a carreira escolhida, podendo chegar a R$ 2.431,30. Além do valor, os aprovados e nomeados também receberão benefícios de vale alimentação e vale transporte. As cargas horárias variam de 20 a 40 horas semanais.



As inscrições poderão ser feitas no período entre 26 de fevereiro e 27 de março, por meio do site do Instituto Nosso Rumo, banca organizadora. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 55 para ensino fundamental, R$ 69 para ensino médio e técnico, e R$ 93 para ensino superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, marcadas para serem aplicadas em 28 de abril. Os exames serão compostos por questões de língua portuguesa, matémática, noções de informática e conhecimentos específicos.