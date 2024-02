Paramount+ divulga trailer de ‘Knuckles’, nova série live-action

A nova série live-action Knuckles, spin-off de Sonic the hedgehog 2, teve trailer oficial divulgado no canal do YouTube da produtora Paramount. O seriado, que conta com seis episódios, é o primeiro live-action da franquia Sonic the hedgehog. Knuckles estreia no Paramount+ no dia 27 de abril.

O live-action acompanha Knuckles, ex-rival de Sonic, em uma jornada cheia de ação e auto descoberta quando ele concorda em treinar Wade, e ensinar-lhe os costumes do guerreiro Echidna. Idris Elba (O esquadrão suicida) dá voz a Knuckles e Ben Shwartz volta para dublar Sonic na minissérie. O elenco também inclui o rapper Kid Cudi e Rory McCann (Game of thrones).

Toda a equipe criativa dos filmes anteriores da franquia Sonic retornou para a série, incluindo o criador John Whittington e o diretor e produtor executivo Jeff Fowler. Todos os episódios de Knuckles serão exibidos exclusivamente no Paramount+ no sábado (27/4).