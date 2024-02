Senado promove espetáculo com participação do maestro João Carlos Martins

O Senado promoverá na segunda-feira (25/3) o espetáculo artístico e musical Senado 200 anos: uma jornada histórica rumo ao futuro, que integrará a programação comemorativa do bicentenário da Casa e tem como objetivo reconhecer o valor da arte nacional. O espetáculo contará com a participação do pianista e maestro João Carlos Martins, da Orquestra Bachiana Filarmônica Jovem SESI-SP, e de outros artistas convidados, sob o comando do diretor teatral, Jorge Takla.

O evento será no auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, às 20h. A duração será de 90 minutos e a entrada é gratuita.

A TV Senado, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), vai transmitir a apresentação ao vivo por sinal aberto e pelo canal no YouTube. A transmissão também será transmitida pelo canal do Sesc no YouTube e pelo canal SescTV e, poderá ser retransmitida por emissoras de rádio e de televisão parceiras.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes