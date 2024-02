A Netflix divulgou nesta terça-feira (20/2) o trailer da sexta temporada de F1: Dirigir para viver. Além da divulgação da prévia, a produtora anunciou a data de estreia da nova parte da série, marcada para estrear em 23 de fevereiro no streaming.

Com acesso sem precedentes, a nova temporada de F1: Dirigir para viver leva os fãs aos bastidores e mostra em primeira mão a preparação dos pilotos e das equipes na briga pelo Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2023 da FIA. A série conta com imagens e entrevistas inéditas dos maiores nomes do esporte.

F1: Dirigir para viver tem produção executiva de James Gay-Rees (Amy; Senna: O brasileiro, o herói, o campeão), vencedor do Oscar, e Paul Martin (Diego Maradona), para a Box to Box Films.