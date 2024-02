Netflix divulga trailer de ‘Pedido irlandês’ estrelado por Lindsay Lohan

O novo romance Pedido irlandês da Netflix teve o trailer divulgado nesta terça-feira (20/2) no canal do YouTube da plataforma de streaming. O longa tem Lindsay Lohan (Meninas malvadas), como a protagonista Maddie, e Ed Speleers (You) também faz parte do elenco . O filme fica disponível no catálogo da Netflix em 15 de março.

Gravada na Irlanda, a trama dirigida por Janeen Damian (Uma quedinha de natal) narra a história de Maddie, que acaba de receber a notícia que o amor de sua vida vai se casar com sua melhor amiga. Ela deixa os sentimentos de lado para ser madrinha do casamento. Maddie faz um desejo por amor verdadeiro e acorda no lugar da noiva, quando seus sonhos parecem ter se realizado, ela descobre uma nova alma-gêmea.

A atriz queridinha pelo público, desapareceu dos holofotes após enfrentar problemas pessoais e judiciais, e acabou se mudou para Dubai em 2018. Após seis anos, Lindsay voltou às telas como protagonista no filme natalino Uma quedinha de natal. "Essa esfera de produção cinematográfica, vem muito naturalmente para a Lindsay Lohan. Ela tem uma ótima abordagem para o trabalho e está muito em sintonia com seu lado cômico. Este foi o meu primeiro filme de comédia romântica e colaborar com a Lindsay, filmando na deslumbrante Irlanda, foi a maneira perfeita de me aventurar nesse gênero", diz Ed Speleers, em nota.