Nintendo Direct: confira os principais anúncios do evento em fevereiro

A Nintendo anunciou, nesta quarta-feira (21/2) durante o Nintendo Direct, novidades curiosas para os fãs da plataforma, além de mostrar o que chega em breve para o Nintendo Switch.

Confira abaixo as novidades:

Grounded





O jogo exclusivo do Xbox de exploração, onde os humanos encolhem e ficam do tamanho de insetos, largados em um jardim, foi anunciado para o Switch. Grounded foi um dos títulos especulados para chegarem para outras plataformas. O jogo estará disponível no dia 16 de abril.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist





A sequência de Ender Lilies: Quietus Of The Knights, onde você controla espíritos de antigos heróis para batalharem contra malfeitores, foi anunciada no evento, com seus gráficos lembrando o traço de Anime. Ender Magnolia ainda não tem data de lançamento confirmada, mas chega ainda em 2024.



Disney Epic Mickey: Rebrushed



O remake do jogo de Wii do mundo de tinta de Mickey Mouse ganhou a primeira prévia no Nintendo Direct mostrando gráficos refeitos e atualizados para aventura do rato mais querido do mundo. Epic Mickey: Rebrushed chega em algum momento de 2024.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance



O novo RPG da Atlus ganhou um trailer mostrando batalhas com criatura bizarras e rapidamente seu mundo aberto. O jogo promete uma jogabilidade mais acessível, um sistema de batalha melhorado, novos demônios e uma melhor exploração do cenário. Shin Megami Tensei 5: Vengeance chega em 21 de junho deste ano.

South Park: Snow Day



O jogo de “tiro” multiplayer da Ubisoft ganhou uma nova prévia no Nintendo Direct mostrando muito da customização de personagem, além da dinâmica de equipe no jogo.

Super Monkey Ball Banana Rumble





Uma série da sega que andava sumida deu as caras: Super Monkey Ball vai ganhar um novo jogo, agora com a possibilidade, pela primeira vez na história da franquia, de até 16 jogadores poderem competir em vários modos de jogo. AiAi chega ao Nintendo Switch em 25 de junho deste ano.

Another Crab’s Treasure





O jogo que mais chamou atenção no evento traz uma mistura de jogo de ação com aventura no fundo mar, onde você controla um caranguejo aventureiro que acerta seus inimigos com um garfo de plástico. Another Crab’s Treasure chega em 25 de abril deste ano.

Demon Slayer - Sweep the board!



O jogo de tabuleiro do anime Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) recebeu um novo trecho de gameplay mostrando seus minigames diversos. Demon Slayer - Sweep the Board chega em 21 de abril deste ano.

Pentiment





Mais um jogo exclusivo do Xbox que vai chegar ao Nintendo Switch. A aventura que parece uma pintura em movimento deve chegar em algum momento de 2024 ao console portátil.

Endless Ocean Luminous



O jogo que fechou o evento, mostra um mundo submarino e uma bela vida aquática, além de trazer um multiplayer curioso para explorar os mais profundos lugares do oceano.

Outras novidades

Monster Hunter Stories: um jogo mais cartunesco feito nos moldes da saga da Capcom, caçando criaturas colossais;

Unicorn Overlord: novo RPG da Atlus apresentou um novo trailer no evento cheio de ação, destacando seu combate e aventura;

Os jogos clássicos de Star Wars: Battlefront vão chegar até o Nintendo Switch, e estaram disponíveis em 24 de março;

Sword Art Online: Fractured Daydream, o novo jogo do anime de Kirito ganhou uma prévia e deve chegar ainda em 2024;

Jogos da Rareware chegam ao Nintendo Switch Online, como Killer Instict e Battletoads.