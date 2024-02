Morre Ewen MacIntosh, ator de The Office, aos 50 anos

Morreu o ator britânico Ewen MacIntosh, aos 50 anos, conhecido por sua participação na série The Office, nesta quarta-feira (21/2). O ator interpreta Keith Bishop, um contador, na edição britânica da sitcom.

A causa da morte não foi divulgada. "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento pacífico de nosso querido gênio da comédia Ewen MacIntosh", informou a equipe do artista, à imprensa britânica.

Além de The Office, MacIntosh fez participações em séries como Little Britain e After Life: Vocês Vão Ter de Me Engolir. No cinema, teve destaque por sua atuação em O Lagosta, um filme dirigido por Yorgos Lanthimos, diretor que agora faz sucesso com Pobres Criaturas.