Fotojornalista Rafaela Felicciano expõe na Feirinha da Horta

A Feirinha do Horta promete uma experiência cultural única para os brasilienses. No próximo sábado (24/2), das 8h às 17h, o projeto ocupa o restaurante Horta Cozinha Criativa com uma variedade de atrações para todos os gostos, desde artesanato local até deliciosas opções gastronômicas, embaladas por uma trilha sonora animada por DJ. O destaque desta edição é a exposição fotográfica da fotojornalista Rafaela Felicciano. A entrada é gratuita.

Rafaela Felicciano é uma renomada fotojornalista, reconhecida nacional e internacionalmente. Com mais de 30 imagens, Rafaela vai apresentar sua visão singular da capital do país, destacando a beleza de Brasília por meio de seu olhar paciente e cuidadoso. As obras da artista são marcadas por cores vibrantes, capturando o céu e os reflexos da cidade em composições que convidam o espectador a uma experiência sensorial única.

Após uma carreira de mais de quinze anos dedicados à cobertura fotográfica da política nacional, Rafaela Felicciano busca agora mostrar uma faceta diferente da capital, ressaltando sua simplicidade plástica. O trabalho da fotógrafa, reconhecido com mais de 30 prêmios de jornalismo nacionais e internacionais, incluindo o prestigioso Gabriel García Márquez e o renomado prêmio Vladimir Herzog de jornalismo, reflete sua paixão pela arte visual e seu compromisso com a qualidade jornalística.

Durante a última década, Rafaela se especializou na cobertura jornalística de Direitos Humanos, trazendo à tona questões importantes por meio de suas imagens impactantes. Para esta exposição, no entanto, a fotojornalista optou por uma abordagem diferente, selecionando fotografias que transmitem paz e leveza.

As mais de 30 imagens expostas estarão disponíveis para venda, com preços a partir de R$150,00.

Serviço

Feirinha do Horta convida Rafaela Felicciano

Sábado (24/2), das 8 às 17h no Restaurante Horta Cozinha Criativa (CLS 102 - Asa Sul). Classificação indicativa: livre. Informações: (61) 99558-2842