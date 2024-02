TV Brasil repercute um ano da crise humanitária nas terras Yanomami

Um ano após a explosão da emergência humanitária na terra indígena Yanomami, em Roraima, o programa Caminhos da Reportagem volta ao local para avaliar o que mudou nesse período. A produção inédita com uma perspectiva sobre a tragédia é apresentada pela TV Brasil neste domingo (25/2), às 22h.

Em sua nova temporada, a atração jornalística produzida pela equipe da emissora destaca avanços e desafios ao traçar um panorama sobre temas diversos relacionados ao cotidiano dos povos indígenas. A questão do garimpo ilegal é abordada bem como a estrutura de saúde e o acesso à água potável.

Especialistas afirmam que a situação é bastante completa. Apesar disso, há consenso sobre a necessidade do desenvolvimento de iniciativas de longo prazo para transformações sólidas na região com trabalho permanente e estrutural. A produção exclusiva do canal público pode ser assistida no app TV Brasil Play.

Queda extração ilegal

De acordo com o governo, a operação federal para expulsar garimpeiros do território Yanomami, que teve início em janeiro de 2023, provocou uma redução de 80% na extração ilegal. Mesmo com a melhora, a situação ainda exige muita atenção das autoridades.

Os repórteres Ana Graziela Aguiar e Sigmar Gonçalves percorreram o território indígena a pé e de helicóptero para observar a realidade local. Os profissionais constatam avanços, mas ainda desafios. A estrutura de saúde, por exemplo, foi ampliada e o número de médicos na região aumentou. Já a água, em muitos pontos, segue contaminada pelo garimpo, o que abre caminho para doenças e desnutrição.

Importância das ações duradouras

Outro problema é a aliança entre garimpo e narcotráfico, o chamado narcogarimpo. O programa Caminhos da Reportagem revela que a agressividade dos criminosos chama a atenção. A produção jornalística realizada pela TV Brasil destaca a complexa questão. A necessidade de ações duradouras na região é consenso para evitar o advento de outros problemas e ameaças ao bem-estar dos povos indígenas que vivem na área.

Serviço

Caminhos da Reportagem

Domingo (25/2), às 22h; segunda-feira (26/2), às 3h30 na TV Brasil.