Concurso da Caixa com 4 mil vagas terá edital publicado amanhã

FA Francisco Artur TM Thays Martins

Desde a semana passada, a expectativa era grande para o anúncio - (crédito: Divulgação/Fenae)

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou que o edital para o tão aguardado concurso do banco, com 4 mil vagas, sai nesta quinta-feira (22/1). Desde a semana passada, a expectativa era grande para o anúncio. Após se encontrar com o presidente Lula, no Planalto, nesta quarta (21), Vieira trouxe o alívio para os concurseiros de plantão.

"Cumprindo uma das recomendações do presidente (Lula), que a Caixa elaborasse e saísse com concurso público, nós fomos entregar a cópia do edital que vai estar publicado amanhã no Diário Oficial", disse Carlos Vieira. "O concurso público que a caixa realiza, após 10 anos, será para 4 mil novos empregados, com a destinação de 2 mil vagas para o técnico bancário de carreira recorrente e 2 mil vagas para os empregados que vão aderir à nossa categoria de tecnologia", reforçou.

Vieira destacou que as novas contratações fazem parte da estratégia de modernização da Caixa, "ao mesmo tempo que a gente estimula dentro das políticas do governo o emprego e a renda no país", disse. Segundo ele, o concurso ocorrerá ainda no primeiro trimestre e o processo de convocação desses selecionados se dará até o fim do ano.

Das oportunidades, 2 mil serão para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN) e 2 mil para Técnico Bancário Novo para a área de TI. Além disso, há previsão de abertura de concurso de nível superior, sendo 28 vagas, incluindo cadastro de reserva, para médicos do trabalho e 22 vagas, incluindo cadastro de reserva, para engenheiros de segurança do trabalho. O novo concurso foi aprovado pelo conselho de administração da Caixa em 11 de fevereiro.

Veja quais são os salários

Para o cargo de Técnico Bancário Novo, o salário inicial é de R$ 3.762. Já para as carreiras de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho, a remuneração inicial de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. Os selecionados ainda terão os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, dentre outros.

Expectativas altas

A Caixa já tinha confirmado no fim do ano passado o concurso para 2024. Carlos Vieira tinha dito, em entrevista para a TV Cabo Branco, de João Pessoa, que o certame seria realizado em breve. E em dezembro, um vídeo, publicado no canal do YouTube do banco, incentivou que as pessoas começassem a estudar para a prova.