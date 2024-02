Ludmilla é uma das vozes da trilha sonora do musical A Cor Púrpura

A cantora Ludmilla é um dos nomes que integram a trilha sonora do musical A Cor Púrpura, novo longa da Warner Bros. Pictures em cartaz nos cinemas nacionais desde a semana passada. A trilha reúne ainda grandes nomes da música, como Alicia Keys, Usher e Mary J. Blige.



Ludmilla participa da faixa Girls junto com a estadunidense V. Bozeman e a britânica Dyo. O álbum foi produzido pelo diretor do longa, Blitz Bazawule e a carioca é a única brasileira convidada a integrar a trilha sonora do filme.

O longa é uma nova versão do sucesso homônimo de 1985, de Steven Spielberg, e conta a história da fraternidade de três mulheres negras que compartilham um vínculo forte e inquebrável. A história uma adaptação do romance de Alice Walker que leva o mesmo nome do filme. A trilha sonora de A Cor Púrpura está disponível nas plataformas de streaming mundiais.