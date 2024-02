GDF publica edital para selecionar nova gestão do Cine Brasília

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (22/2), o edital de chamamento para a contratação da nova gestão do Cine Brasília. O processo seletivo em busca da Organização da Sociedade Civil (OSC) que ficará responsável pelo espaço, junto com a Secec, está aberto pelos próximos 30 dias, e conta com um orçamento previsto de R$ 2 milhões por ano, totalizando R$ 6 milhões ao final do contrato de 36 meses.

As propostas deverão ser apresentadas em formato PDF para o e-mail protocolo@cultura.df.gov.br até 23 de março. Após o prazo, a secretaria terá 30 dias para analisar e concretizar o Termo de Cooperação Técnica.

Na nova gestão, as atividades realizadas pela OSC escolhida devem contemplar, além das exibições cinematográficas tradicionais, apresentações de filmes de fora do circuito convencional de cinema e eventos complementares e atividades culturais diversas, como lançamento de livros e exposições fotográficas.

Desde o início de fevereiro, o Cine Brasília está fechado para intervenções e manutenções na estrutura. A previsão é que o espaço volte a funcionar entre março e abril, juntamente com o resultado do chamamento da nova gestão.