Antonio Oliveira vê qualidade e organização no Corinthians

Corinthians venceu o Cianorte, nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Após a vitória convincente por 3 a 0 sobre o Cianorte, o técnico António Oliveira não economizou elogios aos jogadores do Corinthians. O triunfo, conquistado na noite desta quinta-feira no estádio Willie Davids, em Maringá, assegurou a equipe na segunda fase da Copa do Brasil, proporcionando maior tranquilidade na busca pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Este foi o quarto jogo do treinador português à frente do clube, com três vitórias e um empate sob seu comando.

“Considero esta uma vitória da vontade, da qualidade e da organização. Foi uma imposição segura, com o claro objetivo de avançar para a próxima fase. A invencibilidade não significa muito, o próximo adversário é o mais importante. O caminho é longo, mas este elenco é repleto de qualidade, estou muito satisfeito. Queremos, por fim, estar fisicamente e mentalmente frescos para o jogo de domingo, buscando os três pontos”, declarou Oliveira.

Técnico destaca o conjunto do Corinthians

Evitando comentar individualmente as atuações de Wesley e Romero, o treinador destacou que o bom desempenho dos jogadores é, afinal, resultado de uma estruturação coletiva, enfatizando a importância de todos os membros da equipe.

“O Corinthians inegavelmente tem o privilégio de contar com jogadores de qualidade. Não gosto de destacar indivíduos, pois o destaque é para o conjunto. Primordialmente queremos consolidar nossa organização como equipe, em que cada um é importante. Nosso jogo está sendo implementado gradualmente, e estou muito feliz com o que os jogadores têm demonstrado. É ótimo trabalhar com base em vitórias, e todos os jogadores estão contribuindo. Se pudesse, colocaria todos em campo, eles estão demonstrando grande vontade de aprender”, enfatizou Oliveira.

O Timão agora aguarda o vencedor do confronto entre Olaria e São Bernardo, marcado para 28 de fevereiro. Enquanto isso, pelo Paulistão, o Timão enfrentará a Ponte Preta no domingo (25), na Neo Química Arena.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.