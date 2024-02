Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (25/2)

Grande, Ordinária, Trágica

Data estelar: Lua ainda Cheia em Virgem.































Os sonhos de grandeza não são fantasias que devas descartar, porque sintas não ter altura suficiente para os realizar, esses merecem ser investigados com discernimento, porque em algum lugar tua alma se conecta a algo maior que ela, sem se sentir intimidada pelo encontro, ao contrário, pressentindo que é nessa dimensão que lhe cabe existir.



Se teu destino é grandioso, é trágico ou apenas ordinário, é irrelevante fechar questão com uma só dessas tendências exclusivamente, porque tua consciência se sente grande em alguns momentos, noutros se percebe carregada por forças maiores através de tragédias e, certamente, a maior parte do tempo tua alma se vê encerrada numa sequência ininterrupta de condições ordinárias que não fazem a vida valer a pena.



Tua alma é tudo, grande, ordinária e trágica.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A boa vontade de certas pessoas beira a ingenuidade, e por mais simpatia que elas evocarem de sua alma, é necessário tomar distância, porque estimulariam em você comportamentos ingênuos que agora seria melhor evitar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando tudo pareça fácil e simples será o momento em que você deixará de prestar a devida atenção ao processo. Não que você deva estar sempre em tensão atenta, mas tampouco se acomodar tanto que perca o fio da meada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O autoconhecimento que não se transforma em atitude prática é uma perda de tempo, e corre o risco de congestionar sua alma com narrativas teóricas que, a cada dia, ficam mais e mais longe da realidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há situações em que a alegria precisa ser forçada para acontecer, seja por meio de uma piada ou de alguma observação irônica, mas não ofensiva. As pessoas precisam ser lembradas de que a vida é grande e generosa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando o sucesso alheio consiga ser celebrado como se fosse o próprio, nossa humanidade terá atingido um estágio muito elevado de espiritualidade. Ainda estamos muito longe disso, mas toda tentativa vale a pena.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem, prefira ficar com a segunda opção para as conhecer melhor, porque hoje em dia o mundo é feito de narrativas completamente desconectadas da realidade prática. Melhor não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada precisa ser exagerado, mas mesmo que alguns exageros aconteçam, não se detenha a refletir sobre o que acontece, porém, aproveite o que esteja acontecendo, porque é capaz de não durar muito tempo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É tentador aproveitar os momentos de alegria ingênua de certas pessoas para você as induzir a agir de acordo com seus planos. Talvez você não perceba isso, e o faça de forma inconsciente, mas é uma realidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que você não sinta nenhuma vocação para se dedicar a certas tarefas, se essas são necessárias e repetitivas, então sua alma terá de obedecer as regras sem importar quantos resmungos isso lhe custar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há momentos da vida que são fáceis e divertidos, que não requerem de sua parte manobras complicadas, porque parece que tudo flui e sua alma só precisa seguir a onda. Que bom seria que sempre fosse assim!

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aproveite bem seus dias e noites, evite se acomodar no sofrimento, porque essa é uma condição ordinária. Sempre haverá motivo de queixas e resmungos, mas também sempre haverá motivos para alegria. Sempre.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A boa vontade é um instrumento espiritual que há de ser oferecido apenas às pessoas que o mereçam, não porque se deva castigar às pessoas que não a mereçam, mas porque elas tratariam a boa vontade com desdém e com ofensas.