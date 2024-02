Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (26/2)

Lua Vazia de Manhã

Data estelar: Lua Vazia das 4h34 até 11h30

Iniciar a semana útil com Lua Vazia é um desafio enorme, porque a inércia nos leva a pretender que resolvamos de imediato os assuntos objetivos, como deveria ser, porém, se o céu não brinda com apoio nem perspectiva de isso acontecer, nossa alma fica num limbo, entre a teimosa pretensão de que o destino se dobre a nossa vontade e a falta de fundamento estelar para isso acontecer.



Por mais que treinemos nossas mentes para repetir frases assertivas e motivacionais, para termos tudo sob nosso controle e conduzirmos os acontecimentos de acordo com nossa vontade, é fácil comprovar, principalmente nos períodos de Lua Vazia, que nem tudo está ao nosso alcance, e que não há nada de errado com isso, se soubermos sacrificar nossa teimosia ignorante e nos entregar com alegria à Vida.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Neste momento, as fragilidades são expostas, mas com tamanha firmeza, que parecem forças. Toda demonstração de força é, no fundo, uma fragilidade que tenta se mascarar para não parecer tão frágil assim. Coisas da vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cada coisa em seu devido tempo, mas no ritmo que as circunstâncias exigem, e não naquele que sua alma gostaria. Nem sempre é possível estar no domínio da situação, e não há nada de negativo nisso. Apenas a normalidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É bom colocar em prática alguma de suas ideias, porque senão a mente ficará congestionada, já que continuam chegando novas e melhores ideias. Para compartilhar essas ideias, é imprescindível que você as concretize.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O momento perfeito seria ideal, mas enquanto não acontece, melhor você tomar as iniciativas pertinentes, se desapegando dos resultados que, com certeza, não serão como esperados, mas não necessariamente negativos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há coisas que devem acontecer, a gente gostando delas ou não, porque não há como dominar o que as pessoas fazem ou desfazem, cada uma delas, na prática, é dona de seu próprio destino, ainda que seja para o estragar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Por enquanto, vai parecer suficiente sua força e recursos para dar conta da situação, mas logo mais você constatará que precisará de ajuda. Tente ir abrindo caminho para não perder de vista as pessoas que podem ajudar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é quando se tomam iniciativas bastante atrapalhadas, motivadas, como sempre, pela força dos desejos. Veja, nunca haverá como acertar totalmente na tecla, mas tampouco será possível errar totalmente. Só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Erros serão cometidos, com certeza, por todas as pessoas envolvidas, porque cada uma tem seus próprios anseios e desejos e, principalmente, porque ninguém é completamente transparente em suas intenções.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Descanse enquanto seja possível, mas se prepare para entrar em ação e continuar nela o tempo inteiro, porque, certamente, haverá coisas sobrando para você atender, e agora seria o momento certo para encarar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É insuficiente saber que você conseguiria fazer tudo melhor do que observa certas pessoas fazer, porém, deixar isso pairando no ar sem se atrever a intervir para melhorar a situação, aí o erro seria todo seu.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por enquanto, ampliar os contatos e se envolver em atividades de forma desordenada seria melhor do que ficar esperando que algo diferente acontecesse. Do meio da desordem surgirão as oportunidades que você espera.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Das adversidades que não dão trégua nem desgrudam de você, você vai ter de tirar as forças para seguir em frente e, creia-me, essa força está disponível, ao alcance de uma atitude. Mantenha a presença de espírito.