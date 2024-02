Web aponta gordofobia em fala de Rodriguinho sobre Michel no 'BBB 24'

Um trecho da conversa entre Rodriguinho, Wanessa e Giovanna Pitel no BBB 24 tem gerado discussão nas redes sociais, com o músico sendo acusado de gordofobia. No vídeo, compartilhado na manhã de segunda-feira, 26, no perfil oficial do Big Brother Brasil no X, antigo Twitter, os brothers falam sobre Michel. Wanessa fala sobre ter sentido o professor acuado e que "não gosta de ver ninguém" assim. É então que Rodriguinho comenta: "coitado do Michel, o Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar a lancheira da escola", diz.

A câmera corta rapidamente para Giovanna Pitel, que reprova a fala do amigo. "Que horror", diz. Mas o músico reforça a sua opinião. "Mas é verdade. É o menino do bullying da escola. É a metáfora", diz.

Nos comentários da postagem, usuários reagiram à declaração do cantor: "Rodriguinho = metáfora, brincadeirinha. Davi = gordofobia, bullying, chama a produção", escreveu um usuário. "Um artista preconceituoso, arrogante que se acha superior somente por causa da fama. Não pensem que é diferente aqui fora - resta saber se sustenta o posicionamento após a eliminação", disse.

Até o momento de publicação desta matéria, os perfis oficiais de Rodriguinho e Michel nas redes sociais ainda não tinham emitido nenhum comentário sobre o assunto. A reportagem entrou em contato com ambas as assessorias, mas segue sem resposta. O espaço segue aberto.