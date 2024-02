Fátima Bernardes encerra contrato com a TV Globo após 37 anos na emissora

Após 37 anos trabalhando na TV Globo, a apresentadora Fátima Bernardes deixou a emissora. O contrato dela expirou no final de 2023 e não foi renovado. A notícia foi inicialmente divulgada pelo colunista Daniel Castro, do portal Uol, e posteriormente confirmada pela assessoria da emissora ao jornal Estadão.

A não renovação do contrato reflete na mudança de gestão adotada pela Rede Globo, que nos últimos anos tem optado por não renovar contratos de grandes nomes, permitindo que estes profissionais exerçam atividades de maneira mais flexível, podendo participar de projetos pontuais e obras específicas.

Com o fim do contrato, Fátima Bernardes estará disponível apenas para contratos por obra e para projetos pontuais. Recentemente, a apresentadora foi anunciada como reforço da Play9 para a cobertura das Olimpíadas de Paris em 2024. Embora a Play9 não tenha direitos de transmissão, Fátima estará envolvida na produção de conteúdo de bastidores, em colaboração com patrocinadores.

Carreira

A jornalista, que já foi âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos e dividiu a bancada com William Bonner, seu ex-marido, também teve passagens pelo Jornal da Globo, Jornal Hoje e Fantástico. A apresentadora esteve a frente do programa Encontro com Fátima Bernardes por 10 anos e nos últimos anos, conduziu um o programa The Voice.