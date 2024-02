Netflix anuncia série sobre incêndio no centro de treinamento do Flamengo

O Ninho: Futebol & Tragédia, nova minissérie documental da Netflix, conta a história do incêndio que ocorreu no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em 2019. Com três episódios, a minissérie estreia dia 14 de março e propõe uma reflexão social em memória das vítimas para que tragédias como essa não se repitam.

O incêndio trágico matou dez meninos que dormiam no alojamento enquanto as chamas se espalhavam. Cinco anos depois, nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público foi condenada pela tragédia. Em relatos emocionantes, pais e mães expõem suas dores e a luta por justiça em nome de seus filhos, desde que tudo aconteceu.

A produção conta com depoimento de jornalistas e profissionais do futebol e acompanha a trajetória dos sobreviventes do incêndio. A minissérie traz imagens inéditas e recria alguns momentos da noite trágica, em cenas dramatizadas e gravadas pelo diretor Pedro Asbeg (Democracia em preto e branco). O documentário propõe um debate sobre as causas da tragédia que marcou a história do futebol nacional e as consequências diretas da inércia da justiça em torno do incêndio.



*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob supervisão de Severino Francisco