BBB 24: Perfis de participantes se unem para eliminar brother; saiba quem

Os "adms" de perfis do participantes do Big Brother Brasil 24 estão quase em consenso sobre quem deve ser eliminado no paredão desta semana. Nove oponentes decidiram puxar a hashtag #ForaRodriguinho, e apoiar a eliminação do brother na berlinda contra Fernanda e Lucas Buda.

A campanha pela eliminação do pagadeiro foi adotada pelas equipes de Beatriz, responsável pela indicação dele ao paredão, e por Davi, Isabelle, Leidy Elin, Lucas "Buda", Raquele, Yasmin, Fernanda, Pitel e até mesmo pela já eliminada Deniziane.

A surpresa entre os internautas foi perceptível quando os perfis de Fernanda e Pitel também aderiram à campanha — apesar da convivência próxima das sisters com o cantor dentro da casa. Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, chegou a usar as redes sociais para detonar a equipe de Fernanda.

Já o participantes Lucas "Buda" é alvo de apenas uma torcida: a de Rodriguinho, que puxou um #ForaLucas nas redes sociais.

Terceira integrante do paredão, a "loba" Fernanda não virou alvo do perfil de nenhum dos participantes do BBB 24, mantendo-se fora do radar das estratégias de votação. As equipes de Alane, Giovanna, Matteus, Michel, Wanessa e MC Bin Laden optaram, até o momento, por permanecer neutros.