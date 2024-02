BBB 24: em 50 dias, veja quem venceu mais provas e foi mais ao paredão

O episódio desta terça-feira (27/2) do Big Brother Brasil 24 marcará a metade da temporada, com 50 dias de jogo concluídos. Desde 8 de janeiro, muita coisa rolou na casa mais vigiada do Brasil, com muitas brigas e emoções.

Após um BBB 23 morno em questões de jogo, o BBB 24 conta com vários participantes dispostos a se doarem em provas e movimentar o jogo.

O Correio separou quais participantes mais venceram provas, contabilizando as do líder, anjo e bate-volta e também aqueles que mais foram para o paredão.

Maior vencedor de provas

Lucas Henrique foi quem mais venceu provas, contabilizando quatro ao todo, duas do líder e dias do anjo. Logo na sequência vem Fernanda e Michel, ela com um líder, um anjo e uma prova bate-volta e ele com três provas do anjo consecutivas.

Com duas vitórias há Rodriguinho, com duas provas do líder; MC Bin Laden, com uma prova do líder e um bate-volta; e Matteus, com uma prova do líder e uma prova do anjo.

Outras cinco pessoas que permanecem na casa não venceram nenhuma prova até agora Alane, Giovanna, Leidy Elin, Wanessa e Yasmin. Veja o ranking:

Lucas Henrique: 4 vitórias

Fernanda e Michel: 3 vitórias

Rodriguinho, Matteus e MC Bin Laden: 2 vitórias

Beatriz, Deniziane, Davi, Isabelle, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Raquele: 1 vitória

Alane, Giovanna, Leidy Elin, Wanessa e Yasmin: zero vitórias

Paredões e votações

O recorde de mais participações em paredões está empatado nesta edição com Alane, Davi,Isabelle e Pitel, que foram três vezes; enquanto Beatriz e Fernanda foram para dois paredões.

Com apenas uma aparição em paredões estão Raquele, Matteus, MC Bin Laden, Lucas Henrique, Rodriguinho e Yasmin Brunet. Contudo, quatro pessoas ainda não foram para nenhum paredão: Giovanna, Michel, Wanessa Camargo e Leidy Elein.

Na questão de votação, Leidy Elein é a recordista da temporada e se aproxima ao recorde de todas as temporadas por ainda não ter recebido nenhum voto da casa. Já foram 10 formações de paredão sem ser votada. O recorde atual é da ex-BBB Gabi Martins, do BBB 20, que levou 11 semanas para ser votada pela primeira vez.

Já o participante que teve mais votos na temporada foi Fernanda, que já contabiliza 27 votos. Davi vem logo atrás com 26.