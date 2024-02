BBB 24: enquetes apontam que brother será eliminado no dia do próprio aniversário

O 10º paredão do BBB24 será decidido na terça-feira (27/2). Formado no domingo (25/2), estão na berlinda Fernanda, indicação do poder coringa arrematado por Leidy Ellen; Lucas Henrique, indicado por Isabelle, dupla da líder Beatriz na disputa pela liderança; e Rodriguinho, indicação da própria líder.

Conforme a enquete do UOL, Rodriguinho deve ser eliminado na terça, dia do aniversário dele. Com mais de 240 mil participações, a enquete indica que o brother possui 66,14% dos votos para deixar a casa.

Enquete UOL desta segunda-feira (26/2) (foto: Reprodução/UOL)

A enquete do Votalhada, que reúne a média entre votações em sites, no X/Twitter, Youtube e Telegram aponta a eliminação de Rodriguinho com 74,48%. O total de votos computadas foi de 1,86 milhão.

Levantamento Votalhada desta segunda-feira (26/2) (foto: Reprodução/Votalhada)

As enquetes não possuem caráter científico ou influência sobre o resultado, apontam os próprios organizadores. A votação oficial ocorre no site do Gshow.