Banda Jah Live se prepara para lançar single e documentário

O ano era 1998 e o reggae conquistava espaço no cenário musical brasileiro. O gênero musical fazia sucesso no Cerrado com as letras e acordes da banda Natiruts, mas não era apenas aquele grupo que se destacava em Brasília. No Guará II, os jovens candangos se uniam para ouvir os primeiros ensaios de garagem da Jah Live.

A banda formada por Angel Duarte (vocalista), Martin Barreiro (baterista), Bruno Xavier (baixista), Rodney Silveira (guitarrista), Richelmy Oliveira (percussionista), Herick Marcos (tecladista) e Emanuel Ferreira (tecladista) transmite valores socioculturais por meio da música, como ocorre no álbum Se curvar jamais.

As mensagens inspiradoras e melodias cativantes são a marca registrada do grupo, em canções que retratam o cuidado com a natureza, o respeito ao próximo e às diferenças culturais. Este mês, a Jah Live lançou o single Dia azul, programado para ser o último lançamento da leva de produções gravadas no estúdio Zeroneutro. A produção sucede Sempre foi assim, Reunião, As fadas e A força e filhos de Jah. O projeto incentiva os ouvintes a ter perseverança e buscar o melhor de si por meio dos ensinamentos da vida.

Para Martin Barreiro, idealizador e baterista da banda, o reggae carrega em sua essência a importante missão de elevar valores sociais e culturais. "O reggae é mais que música, é um movimento que luta pela igualdade e pela união dos povos, independentemente de religião, raça ou cor." Animado por esse ideal, o próximo passo da Jah Live será a produção de dois audiovisuais que retratam a história do reggae por meio da vivência da banda.

Martin informa que a banda lançará um documentário e fará um evento de música ao vivo que promoverá temas que envolvem a relevância do gênero musical. "Estamos trabalhando em dois grandes projetos. Um será o documentário da história do reggae contada por meio da vivência da Jah Live, com a participação dos maiores representantes do reggae nacional. No fim, será gravado um audiovisual com 12 músicas ao vivo, em um evento que envolverá música, sustentabilidade, inclusão e a participação da comunidade."

A segunda produção será um audiovisual com os grandes sucessos da banda e está programada para o segundo semestre do ano. "O outro projeto se chama Jah Live Para Todos, um audiovisual que conterá não só os grandes sucessos da banda, mas também regravações de diversos clássicos da música nacional e internacional", acrescenta o baterista.

