Saiba quem é Hunter Schafer, atriz trans presa em protesto pró-Palestina nos EUA

A atriz Hunter Schafer foi detida na segunda-feira (26/2) em Nova Iorque, nos Estados Unidos, por participar do ato Palestine with the Jewish Voice For Peace (Palestinos com a voz dos judeus pela paz, em tradução livre), em defesa da Palestina.

Ela foi detida junto com outras 50 pessoas por terem invadido o edifício Rockeffeler Center, onde o presidente americano Joe Biden tinha uma entrevista marcada. No momento da prisão, Schafer usava uma camiseta com os dizeres "Cessar fogo agora".

Hunter é uma mulher trans que realiza trabalhos como atriz e modelo, além de ser ativista dos direitos LGBTQIAPN+. Em 2019, ela estreou no papel de Jules na série Euphoria, da HBO. A estreia no cinema ocorreu no ano passado no filme Jogos Vorazes - A cantiga dos pássaros e das serpentes, em que interpretou Tigris, a prima do protagonista Coriolanus Snow.

Desde jovem a atriz esteve envolvida em protestos político. Durante o ensino médio, participou de manifestações contra a Lei de Privacidade e Segurança de Instalações Públicas da Carolina do Norte. No Instagram, Hunter possui mais de 7 milhões de seguidores e, em 2021, foi incluída pela Revista Time na lista de "100 líderes emergentes que estão moldando o futuro".

Schefer tem duas irmãs e um irmão mais novo. Ela se formou em artes visuais na Escola de Artes da Carolina do Norte em 2017. Na carreira de modelo, desfilou para Versace, Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein e Tommy Hilfiger.

