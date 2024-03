Com participação em ‘Fuzuê’, Vitória Strada desvia da sequência de mocinhas

A novela Fuzuê, que teve o último capítulo exibido nesta sexta-feira (1/3), teve uma presença de peso na reta final. Vitória Strada foi convocada para dar vida a Rebeca, uma delegada da Polícia Federal com duas missões: desvendar um tráfico de pedras preciosas e movimentar o romance dos protagonistas Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes).

Acostumada a viver mocinhas desde o primeiro trabalho na tevê — em Tempo de amar (2017) —, a gaúcha de 27 anos conversou com a reportagem sobre '"pegar o bonde andando" pela primeira vez. "Acho que eu fiquei na expectativa de saber como seria a equipe toda, o elenco, os bastidores", confessou a atriz ao Correio.

Na entrevista a seguir, Vitória — que ficou em segundo lugar no concurso Miss Mundo Brasil 2014 — também comenta sobre uma futura vilã e ter sido campeã da Dança dos famosos, em 2022. "Eu sou minha maior adversária", admitiu.

Vitória Strada entrou na reta final de Fuzuê como a policial federal Rebeca (foto: Divulgação/Globo)

ENTREVISTA | Vitória Strada

Como foi viver a Rebeca nesta fase decisiva de Fuzuê?

Foi intenso, divertido e desafiador! Uma personagem que chegou no final da trama pra investigar e solucionar um caso de contrabando de pedras preciosas, e com isso prende os vilões da história. Uma grande responsabilidade que eu amei encarar.

É a primeira vez que você entra na reta final de uma novela. Teve algum receio?

Acho que eu fiquei na expectativa de saber como seria a equipe toda, o elenco, os bastidores. Cheguei lá e me deparei com uma alegria, um entrosamento entre todo mundo! Que equipe e elenco prazeroso de trabalhar. sou muito grata pela forma como fui recebida.

Desde sua estreia em novelas, com Tempo de amar (2017), você viveu três protagonistas consecutivas (sem contar o filme Real beleza).Você se considera uma privilegiada pelos convites ou prefere chamar de corajosa?

Como artista eu já recebi vários nãos. Como modelo, que foi minha primeira profissão, e como atriz, começando a carreira. E claro, receber um convite me deixa muito feliz por ver que tem gente confiando no meu trabalho e na minha entrega. O amor pelo que eu faço me faz buscar histórias e personagens interessantes, independentes do tamanho.

Em Salve-se quem puder (2020), você teve a oportunidade de trabalhar com o humor. Como foi a experiência?

Foi o máximo! A Kyra é uma personagem descontraída, para cima, que me ensinou a ser mais leve também. aprendi e me diverti muito! Tanto que muita gente acha que eu sou exatamente como ela. Acho que a minha entrega para a personagem deu certo então, rs.

Acredita que está na hora de interpretar uma vilã?

Se a hora é essa ou não, eu não sei. mas tenho muita vontade! Gosto muito de personagens reais, como nós, que temos qualidades e defeitos, acertos e erros. E, com os chamados “vilões”, gosto muito de entender o que está por trás, a psicologia, qual a motivação e a história que fez com que essa pessoa agisse de tal maneira.

Vice Miss Mundo Brasil, campeã da Dança dos famosos... Vitória se considera uma mulher competitiva ou é apenas disciplinada?

Sou muito disciplinada. Meu hiper foco está 100% no meu trabalho. O que me ajuda muito. E posso dizer que sou competitiva sim, mas acima de tudo comigo mesma, eu sou minha maior adversária.